Al Centro "Incontro" una raccolta alimentare e di prima necessità per le famiglie ucraine

Solidarietà

Anche Pandino vuole fare la sua parte aderendo a una raccolta solidale avviata dall'associazione "Pellegrini con Gioia".

La guerra in Ucraina continua a preoccupare e la macchina della solidarietà si è subito messa in moto per aiutare quelle famiglie in difficoltà a causa dei bombardamenti. Anche Pandino vuole fare la sua parte aderendo a una raccolta solidale avviata dall'associazione "Pellegrini con Gioia".

Una raccolta solidale per l'Ucraina

Beni di prima necessità come pannolini per bambini e prodotti per l'igiene personale e ovviamente cibo confezionato. E' questa la richiesta di materiale per aiutare le famiglie ucraine colpite dalla guerra. Un'iniziativa che parte da San Bassano (Cr) e in particolare dalla onlus "Pellegrini con Gioia" in collaborazione con Acli Cremona, il cui appello è stato raccolto anche dall'Auser Provinciale.

Anche Pandino farà la sua parte

Anche la comunità di Pandino vuole dare il proprio contributo e il Comitato di Gestione del Centro Socio Culturale Incontro ha deciso di mettere a disposizione la sede del centro come punto di raccolta. Chiunque volesse dare un aiuto può consegnare il materiale di prima necessità al Centro Sociale Incontro dalle 14.30 alle 18.30 oppure telefonando a Doretta 339 3826826, Carla 347 8587445 o Francesca 338 4225775.