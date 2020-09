Aiuti durante la pandemia: la Casa di Riposo di Pandino ringrazia i volontari

Dopo la messa celebrata da don Eugenio nella chiesetta della struttura, il Cda della fondazione e il sindaco Piergiacomo Bonaventi hanno ringraziato tutti coloro che hanno aiutato la Casa di Riposo durante i mesi più duri della pandemia.

I ringraziamenti

La cerimonia si è svolta questa mattina presso la chiesetta della casa di riposo, per omaggiare tutti coloro che, in questi mesi di pandemia, hanno aiutato la fondazione. La giornata è iniziata con la messa celebrata dal parroco Don Eugenio alla presenza del Cda della fondazione, delle autorità politiche, del gruppo di paracadutisti di Pontirolo e delle diverse associazioni del paese. Al termine della celebrazione religiosa sono intervenuti il Presidente della casa di riposo, Massimo Papetti, e il sindaco per ringraziare tutte le aziende, banche, cittadini e associazioni che hanno fatto una donazione, fornendo perlopiù dispositivi a protezione dei dipendenti (mascherine, guanti, camici, visiere) e degli ospiti della struttura.

