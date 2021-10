Ai domiciliari ruba due cellulari, scoperta dai carabinieri

Crema

La donna, con già precedenti di polizia, ha approfittato di un'ora di permesso per mettere a segno il furto.

Ai domiciliari ruba due telefoni cellulari, ma i carabinieri la rintracciano e la denunciano recuperando parte della refurtiva. Succede a Crema, nei guai una 40enne bulgara.

Ai domiciliari ruba due cellulari

Nel primo pomeriggio di ieri i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona una 40enne bulgara, con precedenti di polizia. La donna, nota alle Forze dell’ordine e al momento del fatto ristretta al

regime degli arresti domiciliari, nella tarda mattinata di ieri, sfruttando un’ora di permesso, è entrata in un centro medico che ha trovato sulla sua strada e, approfittando della momentanea assenza del direttore sanitario, si è intrufolata nel suo ufficio rubandogli due telefoni

cellulari.

Scoperta e denunciata

Nel rientrare nello studio, il medico ha incrociato la donna che usciva e subito dopo si è accorto della mancanza dei due telefoni cellulari.

A quel punto ha subito avvertito i carabinieri e fornita loro una dettagliata descrizione della donna. I militari, intuito chi potesse essere, si sono recati a casa della 40enne che nel frattempo aveva già raggiunto l'abitazione. La donna ha quindi capito di essere stata scoperta e ha

immediatamente riconsegnato uno dei due telefoni cellulari, mentre del secondo non ha fornito notizie. I carabinieri di Crema hanno avviato le indagini per risalire a chi lo ha in uso.