Ai domiciliari per furto aggredisce la compagna, 29enne in carcere

Ha preso a calci la compagna versandole anche della candeggina sui vestiti: per un 29enne, già ai domiciliari per furto, si sono aperte le porte del carcere di Cremona.

Aggredisce a calci la compagna

Ieri mattina, 6 novembre 2022, i carabinieri di Vailate hanno arrestato un 29enne straniero, pregiudicato, che si trovava agli arresti domiciliari per un furto commesso all'inizio dell'anno in provincia di Bergamo. Ad aprile era stato condannato in via definitiva a due anni e otto mesi di reclusione e stava scontando la pena in un comune sotto la competenza dei carabinieri di Vailate.

Nei giorni scorsi i militari dell'Arma sono intervenuti in seguito a un litigio scoppiato in un'abitazione dove il 29enne vive con la compagna. Durante la lite il 29enne l'ha aggredita a calci per poi afferrarla per il collo e infine, dopo averle rotto il telefono, le ha gettato della candeggina sui vestiti.

La gravità del suo gesto ha spinto il magistrato di sorveglianza di Mantova a sospendere la misura degli arresti domiciliari e a decidere per il suo ritorno in carcere.