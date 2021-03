Aggressioni e risse, intervengono i soccorritori

Nottata piuttosto tranquilla per i soccorritori della Bassa e del Cremasco. Come riporta l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu) i soccorritori sono intervenuti a Verdellino per un’aggressione, a Capralba per una rissa e a Romano per un atto di autolesionismo.

Aggressione a Verdellino

E’ successo questa notte pochi minuti prima di mezzanotte. Vittima dell’aggressione un 31enne che si trovava in via Berlino. Sul posto la Forze dell’ordine e un’ambulanza della Croce bianca di Boltiere che ha trasportato il 31enne in codice verde al Policlinico San Marco di Zingonia.

Rissa a Capralba

La chiamata al 112 è partita intorno 20.30 per segnalare una rissa in via Roma a Capralba. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Crema e un’ambulanza della Croce rossa. Nessuno, però, risulta ferito.

Trentunenne soccorsa a Romano

Una donna di 31 anni è stata soccorsa ieri sera, intorno alle 20.30, in via Silvio Pellico a Romano dopo aver compiuto un atto di autolesionismo. La donna è stata soccorsa dal personale del 112 della Croce rossa di Romano che l’ha trasportata in codice verde all’ospedale di Treviglio.

