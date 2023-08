Aggressione nel cortile del condominio, fermato e denunciato dai carabinieri

Aggressione nel cortile del condominio. E' successo lo scorso 6 agosto a Crema, ora il responsabile è stato identificato e denunciato.

Denunciato

Al termine di una rapida indagine, i carabinieri della Stazione di Crema hanno denunciato per lesioni personali aggravate un giovane, con

precedenti di polizia a carico, ritenuto responsabile di avere aggredito e colpito con pugni e calci e con una bottiglia un uomo a seguito di un

diverbio avvenuto nel cortile condominiale.

Aggressione in cortile

La sera del 6 agosto, poco dopo le 20.30, una pattuglia di carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema è intervenuta in un palazzo della periferia della città per una lite tra alcune persone, conclusa con un’aggressione. Sul posto, i militari hanno trovato un uomo seduto su una panchina con ferite al volto e alla testa. Lo hanno identificato e hanno chiesto chiarimenti su cosa fosse accaduto.

La vittima ha riferito ai militari che poco prima aveva avuto una discussione con un altro uomo. La lite verbale tra i primi due uomini,

comunque iniziata per futili motivi, si era conclusa, ma poco dopo si è intromesso un giovane al quale la vittima ha risposto di non immischiarsi perché non erano affari suoi. Gli animi si sono scaldati e il giovane non ha accettato tale reazione ed è passato alle vie di fatto.

Ha colpito l’uomo con un pugno in pieno viso facendolo cadere a terra, poi lo ha colpito con alcuni calci e pugni mentre era per terra e, infine, lo ha colpito alla testa con una bottiglia di vetro. Nel frattempo qualcuno aveva chiamato la centrale operativa dei carabinieri di Crema che ha inviato sul posto una pattuglia della Radiomobile, ma l’autore del fatto si era già allontanato quando ha capito che stavano arrivando i militari.

Ferito in ospedale

A quel punto la vittima ha raccontato quanto accaduto, quindi, i militari hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza per accompagnare il ferito all’ospedale a Crema. Nel frattempo, i militari hanno ascoltato i presenti e hanno raccolto tutte le informazioni utili per l’individuazione dell'aggressore. La vittima, al termine delle visite in ospedale, è stata dimessa con una prognosi di diversi giorni di cure per una frattura dello zigomo e per la ferita che aveva al capo.

Le indagini successive sono state condotte dai carabinieri della Stazione di Crema che hanno rapidamente ricostruito le varie fasi dell’aggressione e hanno identificato il presunto autore del fatto. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per lesioni personali aggravate.