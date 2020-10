Aggressione davanti al Magik, denunciati quattro albanesi

Avevano aggredito un 36enne davanti al bar Magik di Rivolta d’Adda: sono stati individuati e denunciati. Si tratta di quattro cittadini albanesi residenti in paese.

Aggressione al Magik

Nei giorni scorsi si sono concluse le indagini dei carabinieri della Stazione di Rivolta d’Adda partite in seguito alla denuncia presentata da un 36enne, italiano, aggredito la sera del 27 settembre davanti al bar Magik di piazza Cavour. Le attività investigative dei militari dell’Arma hanno portato alla denuncia di un 42enne, due 37enni e un 24enne, tre per il reato di lesioni personali aggravate in concorso e il 42enne per favoreggiamento e falsa testimonianza.

Incastrati dalle telecamere

I fatti risalgono alla sera del 27 settembre quando i tre si sono resi responsabili di una vera e propria aggressione ai danni del 36enne, per futili motivi. A incastrare i responsabili sono state le telecamere di videosorveglianza presenti in zona che hanno permesso di identificare i tre albanesi, mentre il 42enne è stato accusato di false dichiarazioni nel tentativo di non permettere l’identificazione dei tre connazionali.

