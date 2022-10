Aggressione con arma bianca in centro a Vailate, ferito un 42enne

Un 42enne è stato soccorso nella serata di ieri, 28 ottobre, in centro a Vailate dopo essere stato aggredito.

Aggressione in pieno centro

L'allarme è scattato poco prima delle 22.15. Un uomo di 42 anni ha richiesto l'intervento del 112 dopo essere stato aggredito con un'arma bianca - come riporta l'Agenzia regionale di emergenza urgenza della Lombardia - in via Caimi. Sul posto è stata inviata un'ambulanza della Croce bianca di Rivolta e un'automedica in codice rosso. Le condizioni dell'uomo, fortunatamente, non sono risultate gravi ed è stato quindi trasportato in ospedale a Crema in codice verde. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Crema che ora indagano su quanto accaduto.