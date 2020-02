Aggressione a Treviglio, donna fuori strada a Crema SIRENE DI NOTTE

Nottata piuttosto tranquilla per i soccorritori della Bassa e del Cremasco. Come riporta l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu) i soccorritori sono intervenuti a Treviglio e Crema.

Aggressione a Treviglio

E’ successo ieri sera, 9 febbraio 2020, intorno alle 21.30 in piazza Insurrezione a Treviglio. Un’ambulanza della Croce rossa di Treviglio è intervenuta in codice verde dopo una chiamata per evento violento classificato come aggressione. Sul posto è stato soccorso un 46enne trasportato poi in ospedale a Treviglio in codice verde. Sul posto anche gli agenti del Commissariato di Treviglio.

Donna fuori strada a Crema

E’ successo questa notte intorno all’1.30 in via Milano a Crema. Un’ambulanza della Croce rossa di Crema è intervenuta in codice giallo per soccorrere una donna di 43 anni finita fuori strada con l’auto. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Crema e la Polstrada di Cremona. La donna è stata trasportato in ospedale a Crema in codice giallo.

