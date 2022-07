Aggredisce un 47enne a colpi di cacciavite, denunciato 37enne

Ha aggredito un 47enne, il proprietario della casa che in passato aveva occupato abusivamente, a colpi di cacciavite. E' stato fermato e denunciato un 37enne con precedenti di polizia e senza fissa dimora.

Aggressione a colpi di cacciavite

I carabinieri della Stazione di Bagnolo Cremasco hanno denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere un cittadino straniero di 37 anni, con precedenti di polizia e senza fissa dimora, responsabile di avere aggredito e colpito con due cacciaviti un uomo di 47 anni.

La sera del 23 luglio, poco dopo le 19, la centrale operativa dei carabinieri di Crema ha inviato le pattuglie di Bagnolo Cremasco e Soncino a Vaiano Cremasco perché, all’interno di un’abitazione, era stata segnalata una lite animata tra quattro persone: uno dei presenti era stato

ferito di striscio al fianco sinistro, alla spalla e alla testa. La pattuglia è arrivata nell’abitazione e ha trovato tre uomini, tra cui il 47enne ferito e sanguinante, che avevano immobilizzato un quarto uomo, il 37enne. I militari hanno identificato tutti i presenti, hanno preso in consegna l’uomo e hanno richiesto l’intervento dei medici di un’ambulanza che è giunta poco dopo sul posto.

Poi hanno ricostruito quanto accaduto poco prima e hanno verificato che il 47enne aveva comprato l’abitazione in questione e l’aggressore, che in passato aveva occupato quell’alloggio, si era presentato a casa per recuperare dei suoi oggetti. Tra il 47enne, che era in casa con due

conoscenti per alcuni lavori, e il 37enne è nata una discussione ma dalle parole sono rapidamente passati ai fatti e il 37enne ha improvvisamente aggredito il 47enne. Infatti, prima che potesse essere fermato, ha estratto dal suo zaino due cacciaviti e li ha usati contro il suo avversario, provocandogli delle leggere ferite al fianco sinistro, al spalla e alla fronte.

L’aggressore è stato quindi bloccato e disarmato dagli altri tre uomini che lo hanno tenuto fermo fino all’arrivo dei Carabinieri di Bagnolo e Soncino che lo hanno preso in custodia.

Per terra sono stati trovati i due cacciaviti, della lunghezza di circa 25 centimetri, che sono stati sequestrati mentre il 47enne è stato accompagnato in codice verde all’ospedale maggiore di Cremona per le cure del caso e ha ottenuto pochi giorni di prognosi. L’autore del ferimento è stato invece accompagnato presso la caserma di Bagnolo Cremasco dove è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per

lesioni personali aggravate e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Fermato con un coltello, denunciato

I carabinieri della Stazione di Romanengo hanno denunciato per porto abusivo di arma da taglio un giovane, con precedenti di polizia a carico, trovato di possesso di un coltello. La denuncia è della notte di sabato 23 luglio quando, verso l’una, la pattuglia ha notato una persona, già conosciuta, che si trovava a piedi in via delle Industrie. I militari si sono avvicinati per controllarlo e durante la perquisizione, dentro una borsa, hanno recuperato e sequestrato un coltello lungo 20 centimetri. L’uomo è stato quindi denunciato per porto abusivo di arma da taglio.