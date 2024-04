Addio allo storico presidente dell'Agnadellese Giorgio Uberti

Lutto nella notte della vigilia di Pasqua, l’ex assessore al Bilancio della Giunta targata Laura Calderara, ex giudice conciliatore, storico giocatore e presidente dell’Agnadellese Giorgio Uberti si è spento a 80 anni. Dopo una dura lotta contro una male incurabile, durata un anno, Uberti si è arreso: lascia la moglie Luigia Ercoli, docente delle scuole medie per molti anni, e due figli, Serena e Gabriele.

Una vita tra politica e sport

Una figura che ha accompagnato la comunità per decenni, sia in ambito sportivo che in quello amministrativo. Prima calciatore, poi dirigente accompagnatore e infine presidente dell’Agnadellese, ha infatti rivestito anche il ruolo di assessore al Bilancio, dando un forte contributo alla costruzione dell’attuale campo sportivo. Ex dipendente di un’azienda informatica, il suo spirito sportivo e intraprendente non l’ha mai abbandonato. A tracciare un suo ricordo l’amico, collega, compagno di avventure, nonché vicino di casa Danilo Borghini, ex vicesindaco.

"Io e Giorgio viaggiavamo spesso verso nord - ha raccontato - Era un appassionato di caccia e pesca, insieme facevamo lunghi giri in scooter tra i laghi e le montagne. È stato un grande sportivo legato alla nostra squadra di calcio e ha dato un grande contributo alla creazione della società Agnadellese. Non solo, dal 2005 fino a fine mandato, Giorgio è stato un mio collega in Amministrazione comunale: grazie a lui che conosceva perfettamente l’ambiente sportivo abbiamo realizzato un bellissimo campo da calcio. Nella sua vita ha anche ricoperto il ruolo di giudice conciliatore di Agnadello prima che la figura venisse sostituita con i giudici di pace".

Addio allo storico presidente

E non poteva mancare un sentito cordoglio da parte della "sua" società di calcio sui social.

"Ricordiamo con grande dolore Giorgio Uberti - ha scritto - Giocatore nella stagione 1971/72, in cui ha conquistato la prima vittoria del campionato di terza categoria nel girone unico di Cremona, poi dirigente accompagnatore e infine presidente dal 1995 al 2015. Alla moglie e ai figli le più sentite condoglianze da tutto il Consiglio direttivo".

I funerali si sono svolti martedì scorso nella chiesa parrocchiale, al termine della funzione la salma è stata cremata e le sue ceneri riposano nel cimitero cittadino.

