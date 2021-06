Addio all'ex presidente dell'Avis Gian Carlo Zanoni

Si è spento oggi a 82 anni, martedì 15 giugno, l'ex presidente dell'Avis di Agnadello Gian Carlo Zanoni. Era ricoverato da tempo all'ospedale Maggiore di Crema.

Gian Carlo Zanoni presidente dal 1997 al 2002

E' mancato proprio il giorno del funerale di Serafina Fasoli, ex consigliera avisina. Per la sezione un doppio, pesante lutto. Autotrasportatore in pensione, aveva a cuore il sodalizio che aveva guidato per cinque anni, lui che era stato un iscritto della prima ora.

"Era membro della sezione dal lontano 1968, con all'attivo circa 80 donazioni - ha detto l'attuale presidente Massimo Bianchi - Adesso era socio emerito, un instancabile lavoratore per l'Avis. Da qualche tempo la salute era venuta meno, ma ogni volta che andavo a trovarlo la prima cosa che chiedeva era: "E l'Avis cum'è la va? " Perdo e perdiamo un amico".

I funerali

La salma rientrerà a casa domani, mercoledì, e le esequie saranno celebrate nella chiesa parrocchiale giovedì 17 giugno alle 10.30.

