Addio all'ex consigliere Giuseppe Sudati

Un consigliere comunale di Agnadello molto attento alla vita del paese e alle opere che si realizzavano, così ricordano Giuseppe Sudati i concittadini che hanno vissuto la stagione politica degli anni ‘70. Soffriva di alcune patologie e domenica sera il suo cuore ha smesso di battere a 89 anni. Vedovo, lascia tre figlie.

Agnadello piange Giuseppe Sudati

Lunedì mattina alle 10.30 sono stati in tanti a partecipare alle sue esequie, nella chiesa parrocchiale, per porgergli l’estremo saluto. Uomo delle Dc, aveva amministrato con la Giunta del sindaco Francesco Tirloni.

«Rammento il suo interesse per il paese, per i lavori che si facevano per la comunità - ha raccontato l’ex vicesindaco Danilo Borghini - spesso lo si vedeva sui cantieri, per controllare che tutto fosse fatto a regola d’arte. Fino a qualche tempo fa lo si vedeva ancora in giro con il suo bastone, accompagnato da una delle figlie ma ultimamente l’avevo incontrato solo al cimitero, dove si recava a trovare la moglie».

