Addio all'ex assessore Francesco Penati, Socialisti in lutto

Si è spento ieri, sabato 18 luglio, alle 13 Francesco Penati, ex assessore allo Sport ed ex segretario della sezione del Partito socialista italiano di Rivolta.

Francesco Penati colonna del socialismo rivoltano

Ex operaio, Penati non era sposato ed è spirato nella sua casa dopo breve malattia. Un uomo che si era impegnato politicamente nella Giunta Pasqualini, ricoprendo la carica di assessore allo Sport dal 1988 al 1993. Era stato anche segretario di sezione del Psi a metà degli anni '90.

Il ricordo degli amici

Lo ricorda con affetto, come compagno e come amico, Giuseppe Strepparola, presidente della Pro loco ed ex assessore ai Servizi sociali di fede socialista.

"Penati era una persona straordinaria, che non ha mai fatto del male a nessuno - ha detto - un uomo umile, onesto e trasparente".

I socialisti hanno affisso anche un manifesto pubblico di cordoglio.