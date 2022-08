Addio all'avvocato Giovanni Bravi

Una vita per la legge, nel solco del padre e dello zio, Rivolta e Crema piangono l’avvocato Giovanni Bravi. Il legale, anche ex difensore della città di Crema, è mancato domenica scorsa in mattinata, a 86 anni. Martedì 30 agosto i funerali.

Si è spento l'avvocato Giovanni Bravi

Il legale soffriva di una malattia degenerativa, a giugno era stato ricoverato all’ospedale Maggiore di Crema, poi la riabilitazione all’istituto «Kennedy» e negli ultimi tre giorni nella casa-albergo di via Zurla.

"È stato difensore civico a partire dal 1998 per almeno una decina d’anni, confermato da due Amministrazioni diverse, centrodestra e centrosinistra - ha detto con orgoglioil fratello Remo - era un uomo equilibrato e stimato, me lo hanno dimostrato anche le diverse visite che si sono susseguite in questi giorni, non aveva altri interessi da difendere se non quelli della sua famiglia".

Esequie

Il funerale è stato celebrato alle 9.30 nella chiesa parrocchiale della Santissima Trinità di via XX settembre di Crema, partendo dalla casa funeraria San Paolo di via Capergnanica, dove la salma è stata composta, quindi è stata seppellita al cimitero Maggiore di Crema. Il professionista lascia la moglie Enrica e le figlie Giulia e Gabriella che portano avanti lo studio paterno.