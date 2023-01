Addio all'architetto Barbieri, ex insegnante e amministratore

Addio all'architetto Carlo Achille Barbieri, Vailate e Rivolta in lutto per la scomparsa dell'ex insegnante e amministratore comunale sconfitto da un male a 68 anni.

Addio a Barbieri, lunedì i funerali

Si terranno lunedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Vailate i funerali dell'architetto Carlo Achille Barbieri, molto conosciuto in paese, ma non solo, per la sua professionalità, ma anche per l'impegno civico sempre dimostrato. Classe 1955, Barbieri se n'è andato ieri sera, 27 gennaio, circondato dall'affetto dei suoi cari nella casa di via Ferrari, 15 dove ora si trova allestita la camera ardente.

Stroncato da un tumore al pancreas

A darne la triste notizia sono stati la moglie Anna e i figli don Gabriele, parroco a Soncino, e Olga che hanno chiesto a chi volesse partecipare al lutto di lasciare una donazione all'associazione rivoltana "My Everest", che raccoglie fondi per la ricerca sul tumore del pancreas - lo stesso male contro cui combatteva da circa due anni - alla parrocchia di Vailate e all'unità operativa di cure palliative dell'Asst di Crema.

Amministratore, insegnante e archietetto

A Vailate in molti ricordano il suo impegno come amministratore comunale all'interno della lista di centrosinistra che aveva portato alla vittoria nel 1985 del sindaco Roberto Grassi. A lui il merito di aver progettato il centro civico di via Dante. Oltre alla libera professione, Barbieri, ha anche insegnato - dal 1981 al 2018 quando raggiunse la pensione - educazione tecnica alle scuole medie di Rivolta.