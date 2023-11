Addio all'appuntato Giuseppe Palamara, per 30 anni in servizio nella caserma di Vailate

È mancato martedì all’età di 84 anni, nella sua abitazione Giuseppe Palamara, ex appuntato dei carabinieri con oltre 30 anni di servizio nella caserma di Vailate.

Addio all'appuntato Palamara

La camera ardente è stata allestita nel pomeriggio alla "Fondazione Ospedale Caimi Onlus" e la veglia di preghiera parrocchiale si è tenuta ieri, giovedì, alle 18. Pierangelo Giacomo Cofferati, ex sindaco e attuale consigliere di minoranza, lo descrive come "una persona umile, molto riservata e corretta". Nel 2019 la prima Amministrazione guidata dal sindaco Paolo Palladini lo aveva insignito della benemerenza civica, il "Premio don Vittorio Tanzi Montebello", proprio per esaltare la sua carriera integerrima nell’Arma dei carabinieri, sempre a servizio dei vailatesi con diligenza e grande umanità.

"Lo ricordo con infinita stima e riconoscenza - ha detto - sicuro di interpretare i sentimenti di gratitudine di tanti concittadini".

Questa mattina l'ultimo saluto

I funerali si sono svolti questa mattina, venerdì 3, alle 10 nella chiesa parrocchiale. La famiglia, in particolare la moglie Grazia e le figlie Katia e Raffaella, hanno rivolto un ringraziamento particolare alla Cooperativa "L’Abbraccio" per le cure prestate. Con Palamara se ne va un pezzo di storia vailatese: da sempre residente in una casa popolare, era conosciuto e stimato da tutto il paese come "l’appuntato".