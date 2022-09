Addio alla storica maestra Anna Barbieri

Addio alla maestra Anna Barbieri, sotto la sua guida sono cresciute intere generazioni di Capralba.

Anna Barbieri si è spenta a 90 anni

Era di origine cremonese l’insegnante che si è spenta lunedì a 90 anni, e non aveva mai perso i contatti con la sua città natale, ma a Capralba aveva costruito la sua carriera, la sua famiglia, la sua vita. Nell’ultimo mese era stata poco bene ed era stata ricoverata all’ospedale Maggiore, poi la situazione è precipitata e lunedì 5 settembre il suo cuore ha smesso di battere. Non appena si è sparsa la notizia della sua dipartita, sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio alla famiglia e i ricordi lasciati sui social da parte di ex alunni, amici e conoscenti del mondo non solo scolastico, perché la maestra era stata impegnata politicamente e nel volontariato. Un vero punto di riferimento per tutta la comunità.

Impegnata in politica e nel volontariato

Il sindaco Damiano Cattaneo la ricorda così:

"Premurosa insegnante di intere generazioni di capralbesi. Arrivata a Capralba giovanissima non perse mai l'accento cremonese, suo marchio distintivo: per lei il legame con la città d’origine era importante. Perfettamente inserita nella vita sociale del paese fu militante nella Democristiana Cristiana e consigliera comunale. Convinta cattolica, non ha mai fatto mancare il suo impegno come volontaria parrocchiale".

La salma è stata composta nella chiesa della Beata Vergine del Fonte della frazione di Farinate, dove in una continua processione è arrivata una miriade di cittadini a renderle l’estremo omaggio.

I funerali sono stati celebrati oggi, giovedì 8 settembre, il feretro riposa nel cimitero locale.

