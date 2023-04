Addio alla prof. Giusy Gusmaroli, insegnò alle scuole medie di Treviglio

(nella foto Giusy Gusmaroli con il sindaco di Crema Stefania Bonaldi in occasione della consegna del premio "Un cuore in ogni quartiere")

Si è spenta, domenica, a 64 anni la professoressa Giusy Gusmaroli. Viveva a Crema, ma per anni aveva insegnato alle scuole medie di Treviglio dove tanti la ricordano ancora con profondo affetto.

Addio alla prof. Gusmaroli

Insegnante di Lettere alle medie a di Treviglio, aveva prestato servizio in città quando le due scuole Grossi e Cameroni appartenevano a due istituti diversi e poi si erano riunite sotto un’unica presidenza. Molto stimata dai colleghi per la sua lungimiranza e la sua capacità di guardare con ottimismo alla scuola nel suo insieme, era molto amata anche dai suoi studenti per la sua fermezza e umanità, la sua autorevolezza e benevolenza.

L'ottimismo e la creatività

Cercava in ogni ragazzo e ragazza la parte più buona, credendo che per tutti ci fosse una possibilità di riuscita. Docente creativa e capace di motivare gli alunni, credeva in una scuola educativa, che sa costruire informazioni ma anche relazioni di comunità. Come quando aveva realizzato una splendida rappresentazione molto corale al Teatro Filodrammatici con una classe della Grossi sulla vita di Luis Amstrong, il famoso trombettista e musicista jazz statunitense, dando il ruolo principale a un ragazzo difficile che, vincendo la sfida, aveva avuto occasione di impegno e riscatto.

L'impegno nel sociale

Fiduciosa nella vita, a Crema si era data al volontariato soprattutto nell’alfabetizzazioni dei migranti con lo spirito generoso che la caratterizzava, dedicandosi alla cultura inclusiva nella Caritas, nell’Azione Cattolica e nella Fondazione Manziana. Non altrettanto generosa è stata la salute con lei, facendole attraversare numerosi periodi di importante malattia. Ma lei non si era mai abbattuta. Nel 2018 il Comune di Crema le aveva assegnato il premio “Un cuore in ogni quartiere”, con questa motivazione: “Accompagna quotidianamente le persone straniere ospitate in città., in particolare giovani, per permetterne una crescita inclusiva anche tramite l’insegnamento della lingua italiana”.

Giusy se n’è andata in una domenica di sole e di vento. La ricorderanno con stima e affetto tutti coloro che l’hanno conosciuta anche in Treviglio.

Nicoletta Sudati