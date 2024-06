Addio alla colonna del volontariato Santo Epis

Si è spenta, all’età di 84 anni, una delle colonne del volontariato di Vailate. Santo Epis, se n’è andato la scorsa settimana lasciando nello sconforto famigliari e amici che con lui avevano condiviso tante esperienze. In tanti, infatti, lunedì mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, hanno voluto prendere parte ai funerali per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.

Lutto nel volontariato

Lui, che per tutti, era sempre presente e pronto a dare una mano. Il volontario, noto a tutti in paese per la sua grande generosità e disponibilità, aveva anche ottenuto il riconoscimento della benemerenza civica ai tempi del mandato dell’allora sindaco (e prima ancora vicesindaco) Pierangelo Cofferati. La camera ardente era stata allestita all’interno della Fondazione Ospedale Caimi. Tante le parole dei cittadini per ricordare il suo amorevole servizio nei confronti della comunità.

"A nome mio personale e in rappresentanza dell’ex sindaco Paolo Palladini e di tutti gli amministratori vailatesi che si sono succeduti negli anni, esprimo profonde condoglianze alla famiglia per la scomparsa di Santo Epis, che fu tra i primi ad essere insigniti della benemerenza civica del Comune di Vailate per essersi prodigato per anni nella cura del nostro territorio comunale. La sua dedizione, la sua competenza e soprattutto la sua sincera umanità rimangono vive nella memoria di molte persone - ha dichiarato l’ex sindaco Pierangelo Cofferati - In tanti lo ricordano insieme all’amico Virginio Fontana partire di notte per la raccolta dei cestini e la pulizia delle strade del paese, con costanza e passione. A distanza di tanti anni lo ricordiamo con gratitudine".

Anche l’Amministrazione comunale ha espresso il suo cordoglio ricordandolo come una persona speciale.

"Il Comune si unisce al cordoglio per la scomparsa di Santo Epis, per anni volontario instancabile sul territorio di Vailate. Ogni buona azione è carità. Il vero benessere di un uomo nell’aldilà è quello che egli fa in questo mondo ai suoi simili".

Santo Epis lascia la moglie Maria, i figli Rosa e Giulio e diversi nipoti e pronipoti.

