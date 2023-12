Addio al professor Noci, storico dirigente dell'Ic "Primo Levi" di Sergnano

Il mondo della scuola è in lutto per la scomparsa improvvisa del professor Giuseppe Noci, storico dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "Primo Levi" di Sergnano. A portarselo via, nella notte tra giovedì e venerdì, è stato un malore improvviso.

Addio al professor Noci

Noci, 72 anni, in pensione dal 2017, originario di Genivolta, viveva a Barbata da oltre trent'anni con la moglie Beatrice, dalla quale aveva avuto tre figli: Alessandro e Maria Rosa (anche loro insegnanti al "Don Milani" di Romano) e Marco.

Giovedì sera si è sentito male improvvisamente e a nulla è valsa la corsa al Pronto soccorso di Treviglio. Noci è deceduto nella notte all'ospedale cittadino. I funerali si svolgeranno questa mattina, a Barbara dove la salma sarà poi tumulata.

Storico preside a Sergnano

La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente le comunità, quella di Barbata dove viveva, e quella Cremasca dove ha lavorato per anni guidando il comprensivo che comprende le scuole di Sergnano, Camisano, Casale Cremasco, Capralba e Pianengo. Un uomo stimato e apprezzato come confermano le parole di Ilaria Santina Andreoni, attuale dirigente del "Primo Levi": "E’ con profonda tristezza che comunico a tutto il personale scolastico e alle famiglie dei nostri studenti che nella notte si è spento il professore Giuseppe Noci, Dirigente Scolastico nel nostro Istituto per decenni. Tutti lo ricordano con grande affetto. Voglio esprimere a nome di tutta la comunità scolastica le nostre sincere condoglianze alla sua famiglia".

Condoglianze a cui si sono uniti anche i sindaci di Capralba Damiano Cattaneo e di Barbata Vincenzo Trapattoni.