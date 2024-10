Addio al "papà" della Ginnastica rivoltana

Si è spento Antonio Bonadeo, per tutti Adelio, il papà della Ginnastica Rivoltana.

Si è spento mercoledì 16 all’ospedale di Melzo Bonadeo, conosciuto da tutti come Adelio, fondatore e poi presidente della Ginnastica Rivoltana nelle sezioni di ginnastica e pallavolo. Era nato nel paese cremasco il 13 novembre 1939 e fra poco più di un mese avrebbe compiuto 85 anni.

"È con immenso dispiacere che salutiamo Antonio Bonadeo, detto Adelio o semplicemente Bonadeo - è così che la Ginnastica Rivoltana lo ha salutato per l’ultima volta- Sei stato il fondatore, nel lontano 1976, della nostra associazione dando vita a una realtà importantissima per Rivolta e per i paesi limitrofi, promuovendo la ginnastica artistica e la pallavolo, ottenendo anche numerosi riconoscimenti. Grazie Bonny per tutto quello che hai fatto per la nostra società e per Rivolta. Non ti dimenticheremo".