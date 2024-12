Addio al mitico prof "Zanna", una vita per trasmettere l'amore per l'arte

Si è spento, domenica scorsa, a 75 anni lo storico professore e artista Pierangelo Zanaboni. Una notizia che ha colpito le comunità di Spino e Pandino che si sono strette ai famigliari: la moglie Sandra, i figli Vanina e Matis, il fratello Carluccio e i nipoti.

Addio allo storico prof "Zanna"

Pierangelo ha dedicato tutta la sua vita all’arte e all’insegnamento, fino alla pensione ha insegnato educazione artistica alle scuole medie di Spino d’Adda. Non solo insegnate, Zanaboni, ricordato simpaticamente dai suoi amici e studenti come "Zanna", ha tenuto corsi di pittura e scultura per chiunque volesse partecipare, ed è stato molto attivo anche all’interno dell’associazione "Marius" di Pandino.

"Sin dai primi giorni della nostra associazione, compagno di viaggio entusiasta, motivato e sempre disponibile – ha comunicato l’associazione - Anche quando impossibilitato non ha mai mancato di darci entusiasmo e spronarci per fare sempre di più per far conoscere Marius. Pierangelo era creativo, curioso, innovativo. Ci stringiamo alla famiglia e facciamo le nostre condoglianze. Ora il viaggio di Pierangelo continua e siamo sicuri che ne avrà ancora tante cose da scoprire".

Un faro per i giovani

Anche il Comune di Spino lo ha ricordato come un faro per le giovani generazioni.

"L'Amministrazione esprime il suo più profondo cordoglio per la scomparsa di Pierangelo Zanaboni, storico docente della scuola secondaria di primo grado, che ha dedicato la sua vita all'insegnamento conquistandosi l'affetto e la stima di generazioni di studenti – ha riportato il Comune - Con il suo impegno e la sua passione, Pierangelo ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità, arricchendo il percorso formativo di molti giovani. In questo momento di grande dolore, l'Amministrazione comunale si unisce al lutto della famiglia, della scuola e di tutti coloro che lo hanno conosciuto, con un pensiero affettuoso e riconoscente".

"Trovava la bellezza in ogni cosa"

"Zanaboni è stato il mio professore durante le scuole medie – ha ricordato Alessandro Bordogna, ex alunno – Sempre di buon umore, estroverso, amava scherzare, viveva per trasmettere la sua arte con una passione per l’insegnamento fuori dal comune. Spesso disegnava bozzetti alla lavagna con i gessetti, e con qualche linea riusciva a fare dei capolavori. Noi alunni rimanevamo affascinati dalla naturalezza con cui disegnava, era nato per quello. Ricordo che incoraggiava sempre tutti, per “Zanna” nessun disegno era “insufficiente”, anche se si sbagliava la tecnica. Aveva un animo buono e gentile, riusciva a trovare la bellezza in ogni cosa. Tutti i suoi studenti, dal primo all’ultimo, conservano un bellissimo ricordo di Pierangelo, il “mitico Zanna” mancherà tantissimo".

I funerali si sono tenuti martedì mattina nel suo paese, Cascine Capri, mentre le ceneri riposano nel cimitero di Palazzo Pignano.