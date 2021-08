Addio al cardiologo Mario Scarpelli, aveva 69 anni

Per anni è stato un punto di riferimento all'interno degli ospedali del territorio, a Treviglio nel team dell'Asst Bergamo Ovest, ma anche alla Fondazione Caimi di Vailate e al Policlinico San Marco di Zingonia. Per questo la notizia della sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole. Il cardiologo Mario Scarpelli è scomparso venerdì notte a 69 anni dopo aver lottato contro la malattia che lo aveva colpito.

Addio al cardiologo Mario Scarpelli

Napoletano d'origine, si era trasferito a Bergamo dopo la laurea in Cardiologia e una prima esperienza all'ospedale Cardarelli di Napoli. Per anni ha lavorato come cardiologo ambulatoriale sia per l'Asst Bergamo Ovest che nell'Isola e nelle Valli bergamasche. Gli ultimi anni lo hanno visto responsabile degli ambulatori di Cardiologia al Policlinico San Marco di Zingonia e della Fondazione Caimi di Vailate. "Non dimenticheremo la sua professionalità e la sua simpatia" hanno scritto dalla Fondazione sulla pagina Facebook dell'ospedale stringendosi attorno alla moglie Camelia, con la quale viveva a Suisio, e ai suoi figli.

Un punto di riferimento

Molto attivo anche nel sociale e nella comunicazione, Scarpelli aveva fatto parte dei Lions di Ponte San Pietro, anche in qualità di presidente e membro attivo dell'Arca (Associazione regionale cardiologi ambulatoriali) sempre impegnato tra congressi e conferenze per ampliare la rete di contatti tra i cardiologi della diverse strutture ospedaliere.

I funerali si terranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Suisio.