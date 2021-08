Addio ad Achille Sironi, per anni "voce" del Santa Marta e volontario dal cuore d'oro

Si è spento ieri sera alle 21 nella sua casa di via Stampa a Rivolta Achille Sironi, per un ventennio centralinista all'ospedale Santa Marta e volontario di diverse associazioni.

Era entrato nella struttura sanitaria rivoltana negli anni Ottanta e si era ritirato in pensione all'inizio degli anni 2000, per tutti era la "voce" del Santa Marta. Era lui infatti che rispondeva alle chiamate al centralino.

Sposato, padre di due figli e nonno affettuoso, una volta in pensione si era dedicato anima e corpo al volontariato

"Era con me in Croce bianca, del "Gruppo ecologico comunale", della Protezione civile e lui anche in "Camminiamo insieme" e a sotegno de "L'Approdo" - ha proseguito commosso l'amico - lo faceva non tanto per tenersi occupato ma con il cuore, una persona eccellente".