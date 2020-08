Addio a Rino ‘l biond, storico materassaio

Alessandro Mariconti, per tutti Rino ‘l biond, è mancato questa mattina, 2 agosto, nella sua casa, aveva 89 anni. Era malato da febbraio. Con lui se ne va un pezzo di storia di Pandino.

Rino ‘l biond si è spento

Era solo un ragazzo quando cominciò a fare finimenti per cavalli, il sellaio. Poi era diventato materassaio, cardava ancora la lana come si faceva una volta. Con gli anni, aiutato dalla moglie Mariuccia, compagna di una vita che sapeva cucire da manuale, aveva cominciato anche a confezionare e a montare tende. Pandinese doc, era conosciuto e benvoluto da tutti in paese. Dallo scorso febbraio combatteva contro un male incurabile e questa mattina si è spento, circondato dall’affetto dei suoi cari, tra loro anche l’affezionato nipote consigliere comunale che porta il suo nome. I funerali saranno celebrati martedì alle 9 nella chiesa parrocchiale.

Leggi di più su Cremascoweek in edicola venerdì 7 agosto.

TORNA ALLA HOME