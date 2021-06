Addio a Rina, ex consigliera comunale "tuttofare" e avisina

Si è spenta ieri, domenica 13 giugno al Maggiore di Crema, Serafina Fasoli, per tutti Rina. Aveva 87 anni, buona parte dei quali spesi per la comunità di Agnadello, con il sorriso sulle labbra.

Era entrata in Aula nel 1999 e vi è rimasta fino al 2004, con l'Amministrazione di Giovanni Calderara. Poi, nato il centro "Boschiroli", era diventata la sua anima. C'era lei ad aprire e chiudere i locali, lei dietro al bancone, lei a organizzare le feste.

"Una donna alla quale bisognerebbe fare un monumento per quello che ha dato alla comunità - ha raccontato Calderara - Era sempre disponibile e pronta a darsi da fare, cucinava benissimo e organizzava le feste, anche mettendosi in maschera perché amava far divertire gli altri. Era impegnata politicamente con noi e si dava da fare concretamente, anche curando il verde pubblico sul trattorino tagliaerba".