(nella foto Paolo Regonesi con Pierantonio Brusa)

Addio a Pierantonio Brusa, presidente onorario della fondazione "Caimi" di Vailate. Si è spento mercoledì mattina a causa di un infarto a 94 anni.

Pierantonio Brusa presidente onorario

Era stato nominato consigliere del CdA nel 1994 dal prefetto di Cremona, e lo era rimasto fino a tre anni fa. Aveva anche ricoperto per due mandati la carica di presidente negli anni 2000 e poi quella di vicepresidente. Era molto conosciuto nel Cremasco per la sua attività di segretario comunale in diversi Comuni. Era stato anche amministratore nel Consorzio Cremasco. Si è spento all'improvviso all'ospedale Caimi, dove era ricoverato per fare riabilitazione.

"Stava bene, fino al giorno prima avevamo ragionato di politica ed economia - ha raccontato il direttore del Caimi, Paolo Maria Regonesi - purtroppo è sopraggiunto un infarto. Era originario di Castelleone, ma era residente a Crema, lascia una figlia".

La riconoscenza del Caimi

"A lui dobbiamo riconoscenza per le tante opere intraprese sotto la sua guida, che hanno portato il nostro ospedale allo sviluppo di questi anni - ha scritto la fondazione in un post - Una guida sicura e attenta, una grande preparazione professionale. Gli ospiti, i dipendenti, il presidente e il Consiglio di Amministrazione, il direttore generale, i direttori sanitario, del personale, i volontari e tutti i consulenti e collaboratori della nostra Fondazione si stringono ai familiari con affetto e pregano per lui".

I funerali si celebreranno domani, venerdì, alle 15, a Crema.