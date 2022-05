Addio a Pier Augusto Melini, infermiere in pensione e volontario

Spino d'Adda

Grande partecipazione al funerale, lunedì pomeriggio nella parrocchiale

Spino d'Adda piange Pier Augusto Melini, infermiere in pensione che gestiva il punto infermieristico del centro sociale di via Pascoli.

Addio a Pier Augusto Melini

Se ne è andato all'età di 59 anni, dopo essersi sentito improvvisamente male nella notte fra sabato e domenica. La notizia è circolata in paese nelle ore successive, gettando nel lutto l'intera comunità, a cui Pier Augusto era particolarmente legato.

L'impegno sociale dopo la pensione

Classe 1962, marito di Barbara Cavallone dell'Ufficio tecnico comunale e padre di Claudio e Stefano, consigliere di maggioranza, nell'aprile 2021 aveva deciso di dare una mano alla sanità locale con un progetto di volontariato infermieristico in collaborazione con l'associazione "La solidarietà" e il Comune. Dopo oltre quarant'anni di lavoro, a novembre 2020 era andato in pensione e pochi mesi dopo era tornato a indossare i guanti per prestare servizio al centro vaccinale di Crema. Pier Augusto però non si è fermato a quella esperienza e infatti si era reso disponibile per tre giorni alla settimana all'ambulatorio del centro sociale.

Il ricordo dell'Amministrazione

"Pier Augusto era una persona stupenda, disponibile e sempre pronto a dare una mano a chi ne aveva bisogno - ha commentato affranto il sindaco Enzo Galbiati - Infermiere in pensione, aveva dato la sua disponibilità tramite "La solidarietà" a prestare servizio all'ambulatorio comunale per seguire i cittadini che hanno bisogno di punture, misurare la pressione e altri servizi, anche a domicilio. Con la sua prematura scomparsa, Spino perde un punto di riferimento per molti cittadini".

I funerali si sono svolti lunedì pomeriggio nella parrocchiale di Spino d'Adda. La chiesa e il sagrato gremiti sono la dimostrazione di quanto Pier Augusto fosse amato da amici e concittadini, desiderosi di tributargli un ultimo saluto. Al rito funebre, è seguita la sepoltura nel cimitero del paese.