Addio a Maddalena Tassi, catechista e volontaria di 41 anni

Pieranica perde una storica catechista e volontaria, Maddalena Tassi, figura di riferimento per la comunità. Aveva 41 anni.

Addio a Maddalena Tassi

Se ne è andata ieri, 15 aprile 2021, mentre si trovava ricoverata all’ospedale di Cremona. Aveva 41 anni e uno spirito solidale che l’aveva portata a dedicare ogni istante della sua vita agli altri.

Alla fine del 2020 aveva scoperto di avere un male incurabile al cervello e ieri il suo cuore si è fermato. Non era sposata e lavorava come educatrice professionale nella cooperativa “Filiká” di Crema, oltre a ricoprire il ruolo di catechista all’oratorio “San Biagio” di Pieranica. Amica di padre Francesco Valdameri, era stata in Zambia come volontaria ed era membro di “Unitalsi”, l’associazione cattolica che si occupa di trasportare gli ammalati a santuari italiani e stranieri.

I ricordi del sindaco e del parroco

In tanti, in queste ore, stanno comunicando via social il proprio cordoglio e la vicinanza alla famiglia.

“Sei stata un esempio per tutti noi – ha scritto il sindaco Valter Raimondi – Il tuo impegno, il legame, la tua passione per chiunque avesse bisogno è stato straordinario. Hai dato felicità e gioia a chi aveva difficoltà nella vita. Avevi un grande desiderio e curiosità di conoscere altre situazioni come l’Africa di Padre Francesco, e anche il quel luogo sei andata alla ricerca dell’insolito. E’ stato bello essere insieme mentre vivevi questa grande avventura piena di emozioni, bellezze e di cose nuove. Che tu sia di stimolo a nuove generazioni per tuo impegno e dedizione verso chi ha bisogno. L’unico rammarico e promessa non aver potuto ritornare in quei luoghi e in mezzo alla gente tanto cari a te”.

Anche il parroco di Capralba, don Emanuele Barbieri, caro amico di Maddalena, ha fatto eco alle parole del sindaco dedicandole altrettante righe di commiato.

“Rimane il ritmo del cuore – ha scritto – Il tuo che ha saputo amare e che custodiamo come un ricordo bello. Il nostro che ha voluto un sacco di bene a te. Cuori che battono il ritmo del cuore di Dio! Cara Maddy, grazie! Una preghiera per te, per la tua famiglia, per la comunità di Pieranica, per chi ti ha voluto bene. Da lassù continua a prenderti cura di noi come hai sempre saputo fare tu!”

I funerali

Il rito funebre si svolgerà domani alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Pieranica. La salma arriverà da Cremona. Maddalena lascia un fratello, i genitori e un’intera comunità che le voleva bene.

TORNA ALLA HOME