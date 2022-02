Addio a Lino, il volontario col sorriso che amava lo sport

Capralba

Ex arbitro, si è spento a 74 anni. Era molto conosciuto per la sua attività nella US Capralbese, nella pallavolo femminile e in oratorio.

Comunità in lutto per Lino, il volontario

E' deceduto nei giorni scorsi a 74 anni per via di alcune complicazioni cardiache sopraggiunte mentre si trovava ricoverato all’ospedale Maggiore di Crema, i funerali si sono svolti sabato 29 gennaio. Prima della pensione aveva lavorato in un’azienda metalmeccanica di Misano, era molto conosciuto in paese per via della sua attività di volontario nella U.S. Capralbese e in oratorio. Aveva arbitrato in prima categoria e, sempre come volontario, si era speso anche nellla pallavolo femminile, prima a Capralba e poi a Offanengo.

Il ricordo dei sindaci

Non appena si è diffusa la notizia della sua dipartita, sono arrivate decine di attestazioni di cordoglio ai fratelli Ernesto e Antonio, anche a mezzo social. Fra i primi a ricordarlo il primo cittadino Damiano Cattaneo.

"Era una persona sempre sorridente e con una battuta pronta per tutti" ha detto.

Anche Gian Carlo Soldati, sindaco per quattro legislature, ha usato parole d’affetto per Lino.

"Con Lino siamo stati a scuola insieme, siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto tutto insieme, quasi come fratelli - ha ricordato affranto - Il nostro rapporto era contraddistinto da una profonda stima reciproca e, quando ho appreso della sua morte, per me è stato un duro colpo".

