Addio a Guido "Alfredo" Mauro, una vita per i mobili e lo sport

Treviglio piange Guido Mauro, conosciuto da tutti come Alfredo. L’imprenditore, nativo di Treviglio, si è spento venerdì scorso, all’età di 80 anni, a causa di un male incurabile.

Alfredo Mauro

Il suo nome è legato indissolubilmente a quello di "Stil Mobil", il negozio di mobili che, poco più che un ragazzo, aveva fondato con la moglie Graziella a Vailate, dopo alcuni anni da intarsiatore. Il punto vendita divenne punto di riferimento per tutta la zona. Oggi l’attività viene gestita dai tre figli, a Treviglio, con lo showroom di via XX Settembre (e in precedenza in via Vittorio Veneto e via Mazzini). Il successo nel lavoro permise ad Alfredo Mauro di potersi dedicare alla sua grande passione: lo sport.

Tante persone ai funerali

I funerali di Alfredo Mauro sono stati celebrati lunedì mattina nel Santuario della Madonna delle Lacrime. Tante le persone che hanno voluto rendergli l’estremo omaggio, così come quelle che hanno portato il loro cordoglio nella camera ardente allestita nell’abitazione di viale Oriano 17. Ad accompagnarlo nell’ultimo viaggio, in prima fila c’erano la moglie Graziella, i figli Fanny, Davis e Mirko, le nuore e il genero, e gli adorati nipoti Micol, Thea, Giovanni e Maria.

