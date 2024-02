Addio a Giusi Guercilena, storica maestra

Si è penta a 65 anni la storica maestra di Spino Giuseppina Guercilena. Giusi, come la chiamavano tutti, è mancata in seguito all’aggravarsi della malattia di cui soffriva da tempo. Un lutto che ha scosso la comunità, dov’era molto conosciuta anche come presidente della ex società «Polisportiva spinese atletica».

Spino piange la maestra Giusi Guercilena

Il suo cuore ha smesso di battere venerdì scorso all’ospedale di Lodi, lascia il marito Claudio e la figlia Chiara. Sono stati tanti gli ex alunni che l’hanno visitata, nel cuore il ricordo di una donna piena di intraprendenza e di passione per il suo lavoro: davanti alla sua cattedra sono passate intere generazioni di spinesi, se è vero che la maestra ha insegnato per ben 40 anni alle scuole elementari, lasciando un segno indelebile. Per volontà della famiglia non si è celebrato alcun rito funebre, ma gli amici e i parenti le hanno potuto dare un ultimo saluto sabato 3 febbraio, alla sala del commiato in piazza Casati.

"Ha dedicato la sua vita all'insegnamento"