Addio a Giovanna Arni, ex consigliera e volontaria instancabile

La comunità di Vailate dice addio a Giovanna Arni, ex amministratrice e volontaria infaticabile che si è spenta martedì all’età di 84 anni.

Vailate saluta Giovanna Arni

Nella vita era stata una dipendente comunale addetta ai Servizi sociali molto conosciuta e aveva ricoperto anche l’incarico di consigliera durante l’Amministrazione Stombelli, oltre che una volontaria impegnata nella «Fondazione Ospedale Caimi» e organizzatrice di diverse manifestazioni, tra cui i soggiorni stagionali dei pensionati in Liguria. Proprio grazie al suo costante impegno nel sociale, nel 2010 fu protagonista della prima edizione della benemerenza civica «Don Vittorio Tanzi Montebello», della quale fu insignita dall’allora sindaco Pierangelo Cofferati (nella foto in evidenza il momento della premiazione), che alla notizia della sua dipartita ha speso per lei parole di stima.

«A nome del gruppo “Prima Vailate”, e a titolo personale, porgo le condoglianze più sentite alla famiglia per la scomparsa della cara Giovanna - ha detto - Figura storica per il Comune e i vailatesi, Giovanna è stata anche consigliera e membro della commissione Politiche sociali. Fu un piacere e un onore insignirla della benemerenza civica, a doveroso ringraziamento di quanto fatto. In molti la ricorderanno con affetto e riconoscenza».

Il medesimo cordoglio è stato espresso dall’Amministrazione comunale e dall’altra minoranza «Vailate Nuovi Orizzonti».

«Era una persona eccezionale e di grandissimo cuore, attiva da sempre nella nostra comunità - ha fatto sapere il sindaco Andrea Trevisan attraverso la pagina Facebook del Comune - Di lei, oltre all’impegno amministrativo e sociale, ricordiamo anche le splendide iniziative come “Vailate in fiore” e i “Soggiorni per la terza età” che, insieme alla sua memoria, rimarranno traccia indelebile nel cuore e nella storia del nostro paese». «Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Giovanna - ha aggiunto la lista di Pier Mauro Stombelli - Una persona che si è sempre impegnata per la nostra comunità nel sociale».

Volontaria al Caimi

Toccante, infine, il messaggio lasciato sui social dalla «Fondazione Ospedale Caimi» e dal suo presidente Paolo Regonesi.