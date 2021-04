Addio a Gilda Frisari, la regina dell’abbigliamento

Si è spenta sabato a 97 anni Gilda Frisari, nella sia casa di viale Rimembranze a Pandino. Il suo negozio di abbigliamento ha fatto epoca in paese, prima con i tessuti e poi con capi di pregio.

Una donna forte, decisa, che sapeva bene quello che voleva Gilda, mai un dubbio sui tessuti o gli abiti che acquistava. “Se mi piacciono li vendo”, diceva al marito Giovanni Curci, rappresentante di stoffe, che le suggeriva di dare un occhio al prezzo. E infatti ci riusciva. Aveva una grandissima passione per la moda ed era innamorata del suo negozio, anche i suoi figli Carlo, Nicoletta ed Elisabetta, sono cresciuti lì. E’ mancata per un arresto cardiaco, nel suo letto, circondata dall’affetto dei suoi cari.

“Curci Moda”nel corso del tempo ha cambiato tre location perché l’attività cresceva e solo nel 2012 Gilda ha chiuso i battenti, dopo una vita di lavoro.

“L’abbiamo convinta perché noi figli avevamo interessi diversi e oggi il mercato è molto cambiato – ha spiegato la figlia Elisabetta – la mamma ha vestito intere generazioni di pandinesi e non solo, si servivano da lei anche molti cittadini dei paesi del circondario. Era sempre in negozio, al massimo una settimana di vacanza, non di più. Tantissimi suoi ex clienti sono venuti per una visita e ci hanno detto che ne hanno un bellissimmo ricordo e molti di loro conservano ancora dei capi comprati da lei”.