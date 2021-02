Addio a Gianni Valsecchi, anima del teatro dialettale

Si è spento nella notte tra sabato e domenica Gianni Valsecchi, 85 anni, fondatore e regista della prima compagnia teatrale di Agnadello, “Al nost teatèr”. Era ospite al “Caimi” di Vailate.

Gianni Valsecchi e la passione per il teatro

Agricoltore di professione, 85 anni, fratello di don Antonio Valsecchi, Gianni aveva una passione innata per il teatro e negli anni ’70 in oratorio aveva cominciato col mettere in scena le commedie de “I Legnanesi” e altri sketch fino a dare vita alla compagnia “Al nost teatèr”, che girò tutta la Lombardia con una commedia trevigliese adattata al dialetto locale, “I pom zerp i done ia fa marudà”, riproposta nel 2014 dai “Barlafuss”, di cui la compagnia è stata un’antesignana.

“Una persona che ci ha fatto amare il teatro dialettale – ha commentato la presidente della Pro loco Pierina Bolzoni – ero parte di quella compagnia e ricordo benissimo quegli anni – Lui faceva il regista”.

Le esequie

Gianni era ospite della Rsa del “Caimi” da 6-7 anni, soffriva di alcune patologie e si è spento nella notte tra sabato e domenica. I funerali saranno celebrati domani, martedì 16, alle 15, nella chiesa parrocchiale. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di Agnadello.

