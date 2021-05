Addio a Christian Bertazzoli, morto a soli 14 anni

E’ stato trovato senza vita dalla madre, ieri mattina, nella sua casa a Trescore Cremasco.

Addio a Christian

Inutili i soccorsi: né il medico, vicino di casa, accorso per prestare aiuto, né i volontari del 118 hanno potuto rianimare il ragazzo, probabilmente morto qualche ora prima del ritrovamento (6.30 di venerdì 30 aprile). La scomparsa del giovane era inaspettata, non solo per l’età, ma perché Christian era in salute. Ecco perché la Procura di Cremona ha disposto l’autopsia, per accertarsi della causa.

Lo sport

Christian Bertazzoli, noto anche con il diminutivo “Berta”, frequentava l’istituto “Luca Pacioli” di Crema (relazioni internazionali per il marketing). Nel tempo libero però giocava a calcio come centrocampista, in passato nel Trescore Cremasco, nelle ultime stagioni invece nell’Oratorio Calvenzano. Le due società hanno annullato gli allenamenti in segno di lutto.

