Ad aprile tornano gli incontri dedicati alle neomamme

Tornano anche per il mese di aprile gli appuntamenti per mamme e neomamme organizzati dal consultorio di Asst Crema. Gli incontri si svolgeranno nell'aula didattica del presidio di via Gramsci, 13 a Crema.

Incontri per le neomamme

Tanti i temi sul tavolo, per un momento di incontro tra giovani genitori alle prese con questa nuova e stimolante avventura. Dal massaggio infantile, agli incontri sulla salute e sulla sicurezza, passando per momenti di confronto sulla maternità e la genitorialità, fino ad un incontro sullo svezzamento dedicato a genitori con bimbi dai tre mesi. In campo lo staff del consultorio: psicologhe, educatrici e assistenti sanitarie.

“Il nostro obiettivo – spiega Barbara Bazzani – è fornire alle donne un supporto concreto in un momento della vita ricco di cambiamenti e belle novità”.

Il programma

Nel dettaglio gli incontri prenderanno il via il 5 aprile:

Massaggio infantile , incontri condotti dalla psicologa (5-6-13 e 18 aprile alle 11)

, incontri condotti dalla psicologa (5-6-13 e 18 aprile alle 11) Parliamo in maternese , gruppo di confronto tra neomamme con la psicologa e l'assistente sanitaria (12 aprile alle 10.30)

, gruppo di confronto tra neomamme con la psicologa e l'assistente sanitaria (12 aprile alle 10.30) Parole di latte , l'ostetrica parla di allattamento (19 aprile alle 10)

, l'ostetrica parla di allattamento (19 aprile alle 10) Svezzamento , con la psicologa e l'assistente sanitaria (20 aprile alle 10 - indicato per genitori di bimbi dai tre mesi)

, con la psicologa e l'assistente sanitaria (20 aprile alle 10 - indicato per genitori di bimbi dai tre mesi) Salute e sicurezza nel bambino, un momento di riflessione sulla genitorialità con l'assistente sanitaria, la psicologa e l'educatrice (26 e 27 aprile)

Per iscrizioni inviare una mail a consultorio@asst-crema.it indicando nome, cognome, data di nascita del genitore richiedente e tipologia di incontro.