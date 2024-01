Accoltellato in casa dalla ex compagna: lui in ospedale a Crema, lei arrestata

Accoltellato in casa dalla ex compagna, finisce in ospedale. Se l'è vista brutta mercoledì sera un uomo di Montodine, a pochi chilometri da Crema, accoltellato dalla ex compagna sulla quale già gravava un'ordinanza di divieto di avvicinamento emesso dal Tribunale. Ora la donna dovrà rispondere di atti persecutori e lesioni personali aggravate.

Aggredito in casa dalla ex compagna

L’arresto in flagranza di reato è avvenuto nell’abitazione dell’uomo dove la donna arrivata poco prima. Al culmine dell’ennesima lite lo ha ferito con un coltello da cucina, in modo lieve, alla spalla. Il coltello è stato sottoposto a sequestro e l’uomo trasportato presso l’Ospedale Civile di Crema per le cure del caso.

In carcere

Considerata la gravità del fatto e la flagranza di reato la donna è stata arrestata e portata in carcere a Brescia (Verziano) a disposizione della Procura di Cremona.