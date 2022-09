Accoltellato fuori dalla discoteca Magika, 20enne in ospedale

L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 5.30, lungo la ex Statale 415. Un giovane è stato accoltellato fuori dalla discoteca Magika di Bagnolo Cremasco.

Giovane accoltellato

Il personale sanitario della Croce verde di Cremona e un'automedica non appena è arrivatol'allarme sono subito accorsi sul posto in codice giallo. Per fortuna le condizioni del ragazzo, residente in provincia di Lodi, non erano gravi ma la ferita alla spalla da arma bianca ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri. Il giovane è stato poi trasferito all'ospedale Maggiore di Crema, dove i medici lo hanno medicato. prognosi di 10 giorni.

La lite fuori dalla discoteca

Secondo una prima riscostruzione dei fatti, il ragazzo sarebbe stato stato accusato da altri due giovani di averli spintonati all'interno del locale, quindi uno dei due lo avrebbe colpito con un coltello e l'altro con un pugno in faccia, prima di fuggire lasciandolo a terra svenuto. Le indagini sono in corso, la vittima ha sporto denuncia.