Accoltellamento in pieno centro, ferito un 25enne

Pandino

Un extracomunitario di 25 anni è stato accoltellato, poco dopo mezzogiorno, in pieno centro a Pandino da un suo connazionale.

Secondo le prime ricostruzioni sia la vittima che l'aggressore risiederebbero in via Goito, a pochi metri da dove si è verificato l'accoltellamento.

Accoltellamento in pieno centro

L'atto di violenza è stato segnalato oggi, domenica 10 aprile, poco dopo mezzogiorno, quando i pandinesi a passeggio per il centro del paese hanno notato i due giovani extracomunitari di origini africane discutere e poi rincorrersi, fin quando uno dei due ha colpito l'altro con un coltello. Immediato, a quel punto, l'intervento dei carabinieri e della Croce Bianca, che ha prestato soccorso al ferito, un 25enne, trasportato all'ospedale di Crema in codice giallo. Le forze dell'ordine, nel mentre, stanno cercando di rintracciare l'aggressore, rapidamente dileguatosi dopo la coltellata inferta al conoscente.

Le prime ricostruzioni

E' ancora presto per sapere con esattezza cosa sia successo. Quello che la dinamica e le prime ricostruzioni lasciano intendere è che all'origine dell'aggressione possa esserci stata una sorta di regolamento di conti, forse per questioni legate allo spaccio di stupefacenti. Quel che è certo, per ora, è che l'aggressione è avvenuta poco dopo le 12 in pieno centro, nella zona del bar Roma sotto i portici di via Umberto I. Vittima e aggressore sarebbero entrambi residenti in paese, a pochi metri da dove è avvenuto l'episodio di violenza, in via Goito.