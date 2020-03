Ac Vailate dona i soldi delle multe all’Ospedale di Crema

La prima squadra del Vailate dona 850 euro di multe all’Ospedale di Crema.

Dalle multe alla beneficenza

Campioni dentro e fuori dal campo. Questa volta di solidarietà. Sono i ragazzi dell’Ac Vailate, protagonisti di un gesto di grande valore in questo momento di emergenza sanitaria. I calciatori della prima squadra hanno devoluto all’Ospedale di Crema i soldi delle loro multe. Parliamo di 850 euro di sanzioni dovute a ritardi, ammonizioni ed espulsioni che vengono devoluti direttamente a chi lavora in prima linea per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Tutela e solidarietà

“In questo periodo brutto per il calcio, come società abbiamo deciso fin dal primo giorno di chiudere il centro sportivo a tutte le attività d’allenamento per mettere in sicurezza in primis i nostri ragazzi e poi le loro famiglie – ha spiegato Daniele Fontana, responsabile del settore giovanile – Dispiace che al 99% la stagione sia terminata il 16 febbraio ma in questa situazione è più che giusto sospendere tutti i campionati“

