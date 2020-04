A zonzo (con la droga): 20enne multato e denunciato

Si trovava in giro per il paese senza motivo e per giunta con della droga nel suo zaino. Per questo un 20enne albanese è stato multato e denunciato dai carabinieri che lo hanno fermato a Vaiano Cremasco. E non era nemmeno la prima volta.

In giro senza motivo, multato (ancora)

Già lo scorso 15 aprile aveva ricevuto una sanzione amministrativa per non aver rispettato le limitazioni imposte dal Dpcm e aver raggiunto Crema senza alcun comprovato motivo, ma non gli è bastato.

T.K., albanese 20enne residente a Vaiano Cremasco, disoccupato, con precedenti di polizia, è stato controllato, nel pomeriggio di ieri, a Vaiano Cremasco dai militari della Stazione di Bagnolo Cremasco che lo hanno nuovamente sanzionato dato che, anche in questa occasione, stava circolando senza comprovate esigenze

nonostante i divieti imposti ed essendo recidivo gli è stata comminata una sanzione amministrativa da 560 euro.

Denunciato per spaccio

Sottoposto a perquisizione, poi, i militari hanno trovato nascosti nello zainetto che portava con sé 111 grammi di marijuana un bilancino di precisione.

I carabinieri al termine degli accertamenti, lo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona per detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio.

