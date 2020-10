A un medico ucciso dal Covid-19 il premio “San Martino d’Oro” di Sergnano

E’ stato assegnato alla memoria del dottor Gianbattista Bertolasi, oggi pomeriggio sabato 10 ottobre, il premio San Martino d’Oro del Comune di Sergnano, nell’ambito della cerimonia di consegna delle borse di studio e della premiazione dei Sergnanesi dell’Anno.

I sergnanesi dell’anno

Il Premio San Martino d’Oro è stato quest’anno assegnato “alla memoria” al dottor Gianbattista Bertolasi, medico condotto a Castelleone deceduto a causa del Coronavirus la scorsa primavera, 66enne. La famiglia ha ricevuto l’onorificenza da parte dal sindaco Angelo Scarpelli. “Con questo gesto l’Amministrazione Comunale ha voluto omaggiare anche tutti i medici, infermieri e operatori sanitari che si trovano in prima fila ad affrontare la pandemia” spiega il Comune in una nota.

Originario di Sergnano, per circa trent’anni il dottor Bertolasi era stato medico a Castellone. Sessantasei anni, era specializzato in Ortopedia.

Le borse di studio

Le borse di studio in memoria di monsignor Lucchi e Cesare Augusto Piacentini sono state consegnate dall’assessore all’istruzione Alice Piacentini a nove studenti meritevoli usciti a pieni voti (con giudizio di 9-10/10) dalla scuola secondaria di Sergnano.

Il premio San Rocco per i volontari del lockdown

Il Premio San Rocco per meriti in ambito sociale è andato invece ai volontari civici che si sono distinti per aver prestato servizio presso il Comune di Sergnano durante i mesi del lockdown. I 18 volontari si sono prodigati a distribuire medicinali, mascherine e in altri servizi a favore dell’intera comunità. Sono stati premiati dall’assessore alle Politiche sociali Luciano Beccaria.

Sono stati infine premiati il Corpo bandistico “S. Martino Vescovo” di Sergnano nella ricorrenza del centesimo anniversario dalla fondazione e le associazioni sportive del paese.

