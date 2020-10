A spasso con gli amici, 18enne denunciato per aver violato la quarantena

Doveva restare a casa in quarantena fiduciaria, perché aveva avuto un contatto diretto con un soggetto positivo al Covid-19. Eppure si trovava in giro con amici, tutti tra i 15 e i 18 anni.

In quarantena, ma va spasso con tre amici: denunciato 18enne

Per questo un ragazzo appena maggiorenne è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Bagnolo Cremasco, dopo un controllo di routine sulle strade della zona. I militari avevano fermato l’autovettura con quattro giovani a bordo, il più grande dei quattro era sottoposto alla quarantena. Lui è stato denunciato per per la violazione al protocollo sanitario, mentre gli altri tre sono stati segnalati a loro volta all’Ats per l’attivazione dell’isolamento.

