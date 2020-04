A Pandino volontari a disposizione per ripulire il cimitero. E’ la proposta avanzata dalla minoranza del Gruppo Civico Pandino guidato dall’ex sindaco Maria Luise Polig per offrire alla cittadinanza un gesto di vicinanza e affetto. L’idea è stata proposta all’Amministrazione con una lettera inviata al sindaco Piergiacomo Bonaventi.

“Dal 23 marzo 2020 i cancelli dei cimiteri di Pandino Nosadello e Gradella vengono aperti unicamente per garantire le tumulazioni secondo i criteri emanati dalle autorità competenti a seguito dell’emergenza sanitaria Covid19 – esordisce Polig nella nota inviata al Comune – Da allora alla cittadinanza non è consentito l’accesso ai cimiteri. Il commiato pubblico in caso di morte, a prescindere se causato da coronavirus o meno, è vietato rendendo il lutto, se possibile, ancora più doloroso. Da settimane parenti e amici attendono di visitare le tombe dei propri cari per portare un saluto, un fiore, alla ricerca di consolazione e conforto in questo spazio riservato e dedicato alla pietà per i defunti della comunità”.

“Con questa premessa offriamo la disponibilità di organizzare uno o più gruppi di volontari per un’attività di pulizia straordinaria all’interno dei cimiteri di Pandino, Nosadello e Gradella – conclude – Le attività, da programmare e coordinare in collaborazione con l’Azienda municipalizzata e l’Amministrazione comunale, verranno svolte nel rispetto delle regole di sicurezza e con le autorizzazioni previste, prima della riapertura al pubblico che auspichiamo possa avvenire molto presto.

Crediamo che questo gesto possa, in queste settimane di emergenza, rappresentare un ulteriore segno di solidarietà e vicinanza da aggiungere alle molteplici azioni messe in campo per superare il difficile periodo che ha inciso profondamente nelle nostre vite. Per concordare tempi e modalità ci metteremo direttamente in contatto con il sindaco Bonaventi e gli uffici preposti”.