A Pandino servizio di ronda anticontagio Covid-19 coi carabinieri in congedo

I carabinieri in congedo affiancano la Polizia locale nei controlli ai cittadini in circolazione, lo ha annunciato poche ora fa il sindaco Piergiacomo Bonaventi.

Oggi partito il servizio di ronda

“La sezione locale dei arabinieri in coingedo hanno cominciato oggi ad aiutarci – ha detto in un video postato sulla pagine Facebook del Comune – controlleranno che si svolga tutto nel rispetto delle regole, solo così a breve ne usciremo”. Effettueranno due servizi al giorno per un impiego di sei ore giornaliere. “Saranno degli occhi in più per il controllo del paese, pronti a segnalare alle Forze dell’ordine eventuali illeciti. Ogni sera il presidente dell’associazione, luogotenente Ezio D’Incà invierà un report al nostro comando della Polizia locale sull’attività svolta in giornata”.

“Sono stato attivato su richiesta formale e specifica del sindaco per poter dare ausilio alla Polizia locale, a seguito delle segnalate e continue trasgressioni alle norme ministeriali da parte di molti irresponsabili – ha confermato il presidente Ezio D’Incà – Risulta chiaro che i nostri volontari non hanno le facoltà né possono sostituire le Forze dell’ordine, ma vengono impiegate nel territorio quale forma di deterrenza, prevenzione e osservazione, eventualmente di informazione al cittadino. A verifica di comportamenti costituenti chiara e continua trasgressione verrà fatta immediata segnalazione alla Locale”.

