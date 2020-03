A Pandino messa in streaming in ricordo dei defunti senza esequie

Da questa sera e ogni martedì alle 21, fino alla fine dell’emergenza Coronavirus, sarà officiata una celebrazione eucaristica a porte chiuse in suffragio dei defunti della parrocchia che non hanno potuto avere un funerale per via delle disposizioni per contro il contagio da Coronavirus.

Messa in streaming in ricordo dei defunti senza esequie

Sarà trasmessa on-line sul sito dell’oratorio ed è stata annunciata dal sindaco Piergiacomo Bonaventi e poi da don Andrea Lamperti Tornaghi su Facebook.

“Accogliende le richieste di alcuni fedeli e di alcuni memvri dell’Amministrazione comunale circa la possibilità di vivere un momento comunitario di preghiera e suffragio noi sacerdoti abbiamo pensato di celebrare l’Eucaristia a porte chiuse – ha detto il religioso – basta collegarsi al sito dell’oratorio. Viviamo questi giorni in comunione di preghiera, sperando di poter presto tornare qui a celebrare pubblicamnete la nostra fede nel Signore risorto”.

