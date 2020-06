A Pandino assegnate le borse di studio

Si è tenuta questa mattina, sabato 13 giugno, a Pandino la cerimonia di consegna delle borse di studio agli alunni e studenti più meritevoli segnalati dalle scuole.

Se borse di studio assegnate

Sono state sei le borse di studio assegnate dall’Amministrazione comunale di Pandino ad altrettanti alunni e studenti meritevoli del paese. Un assegno da 100 euro è andato a Elmoursi Haneen Ossama Mehrez Elhusseini, segnalata dall’Istituto scolastico tra gli alunni di quinta elementare. L’Istituto, tra gli alunni di terza media, ha segnalato Danil Pulber ha cui andata una borsa di studio di 300 euro. Ambra Bisi e Alessia Buzio Storio, tra gli studenti della maturità, si sono guadagnate una borsa di studio di 500 euro, mentre un assegno da 350 euro, per chi frequenta le superiori, è andato ad Alice Carosi e Alessandro Rossi.

La parole dell’assessore Sgrò

Le borse di studio dell’Amministrazione hanno premiato gli studenti che si sono distinti per impegno e profitto, quindi ritenuti meritevoli di riconoscimento per il loro percorso scolastico. La cerimonia si è tenuta nella sala consiliare all’interno del Municipio, nel rispetto delle norme sanitarie per l’epidemia da Covid-19.

“È stato per me emozionante consegnare il premio a ciascuno dei ragazzi, consapevole dell’importanza dello studio e di quanto dedicarsi intensamente a quest’ultimo comporti, normalmente, qualche sacrificio in termini di tempo. È stato senza dubbio gratificante per i ragazzi ricevere il premio, anche per la valenza simbolica che lo caratterizza”, ha commentato l’assessore all’Istruzione Sara Sgrò.

