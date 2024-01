A luglio avevano derubato il bar dell'oratorio, denunciati quattro minorenni

Sono quattro giovanissimi, tutti minorenni, i responsabili del furto portato a termine lo scorso luglio ai danni del bar dell'oratorio di Pianengo. A identificarli e denunciarli sono stati i carabinieri della Stazione di Crema al termine delle indagini partite dalla denuncia presentata dal presidente dell'associazione che gestisce la struttura.

Furto al bar dell'oratorio

Il furto era stato commesso durante la notte. I giovani ladri, due di loro già con precedenti di polizia a carico, si erano introdotti nel bar passando dalla finestre lasciate aperte. Una volta all'interno avevano fatto razzia di prodotti alimentari, monete e anche di una cassaforte che conteneva alcune migliaia di euro.

Denunciati quattro minori

Grazie alle immagini dell'impianto di videosorveglianza i carabinieri hanno potuto osservare l'intera azione commessa dai quattro ladri. Grazie alle testimonianze e alle registrazioni i carabinieri sono quindi riusciti a identificare e denunciare per furto aggravato in concorso i quattro ragazzini che sono stati affidati ai genitori, convocati in caserma dove hanno appreso quanto fatto dai loro figli.